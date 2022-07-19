Джон Гилмор, покинувший ЦСКА, станет игроком минского «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник ЦСКА Джон Гилмор пополнит состав минского «Динамо». Контракт с канадским игроком обороны будет заключён на два сезона.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении соглашения с Гилмором.

Канадский защитник — победитель Кубка Гагарина сезона-2021/2022 в составе армейцев, а также обладатель серебряной медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2020/2021. Гилмор играл за ЦСКА с декабря 2020 года. Всего в Континентальной хоккейной лиге канадец сыграл в 88 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал 17 голевых передач.

Ранее минское «Динамо» покинули Тейлор Бек, подписавший контракт с «Сибирью», и Мальте Стрёмвалль, отправившийся в «Каролину Харрикейнз».