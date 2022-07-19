«Салават Юлаев» объявил об итогах переговоров с Тихоновым, завершившим карьеру

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил об улаживании нюансов по расторжению контракта с нападающим Виктором Тихоновым. Ранее российский форвард сообщил, что завершает карьеру. У него оставался ещё год действующего контракта.
«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит за работу Виктора Тихонова.
После окончания сезона Виктор принял решение о завершении карьеры. Все нюансы по расторжению контракта с нападающим улажены, хоккейный клуб «Салават Юлаев» и Виктор Тихонов прервали трудовое соглашение по обоюдному согласию. Мы желаем удачи и успехов Виктору», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, Тихонов стал игроком «Салавата» весной 2021 года. За уфимцев нападающий сыграл лишь один сезон, в котором принял участие в 36 матчах, набрав 21 (8+13) очко.
- 19 июля 2022
-
18:28
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
17:35
-
17:11
-
16:33
-
15:23
-
14:36
-
13:52
-
13:28
-
12:58
-
12:13
-
11:50
-
11:41
-
11:32
-
11:05
-
10:47
-
10:36
-
10:05
-
09:38
-
08:58
-
08:33
-
05:46
-
00:00
- 18 июля 2022
-
23:08
-
22:29
-
21:58
-
21:33
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:28
-
18:26
-
18:00