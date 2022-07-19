«Салават Юлаев» объявил об итогах переговоров с Тихоновым, завершившим карьеру

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил об улаживании нюансов по расторжению контракта с нападающим Виктором Тихоновым. Ранее российский форвард сообщил, что завершает карьеру. У него оставался ещё год действующего контракта.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит за работу Виктора Тихонова.



После окончания сезона Виктор принял решение о завершении карьеры. Все нюансы по расторжению контракта с нападающим улажены, хоккейный клуб «Салават Юлаев» и Виктор Тихонов прервали трудовое соглашение по обоюдному согласию. Мы желаем удачи и успехов Виктору», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, Тихонов стал игроком «Салавата» весной 2021 года. За уфимцев нападающий сыграл лишь один сезон, в котором принял участие в 36 матчах, набрав 21 (8+13) очко.