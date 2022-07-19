ЦСКА продлил контракт с лучшим ассистентом клуба в победном розыгрыше Кубка Гагарина

Российский нападающий Владислав Каменев продлил контракт с ЦСКА, сообщается в официальном телеграм-канале армейцев.
Отмечается, что новое соглашение 25-летнего форварда с московским клубом рассчитано на два сезона.
Напомним, Каменев стал игроком ЦСКА в ходе сезона-2021/2022. Российский нападающий принял участие в 49 встречах сезона, в которых забросил 12 шайб и отдал 11 результативную передачу, суммарно набрав 33 очка при общем показателе полезности «+10». Каменев вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в минувшем сезоне. Форвард — лучший ассистент армейцев и второй бомбардир в плей-офф-2022.
Ранее ЦСКА объявил о расторжении контракта с канадским защитником Джоном Гилмором, а также о заключении соглашений с бывшим защитником «Тампа-Бэй Лайтнинг» и нападающим «Флориды Пантерз».
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