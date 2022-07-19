Капитан сборной России по хоккею высказался о ситуации Федотова, призванного на службу

Нападающий «Ак Барса» и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился мыслями о ситуации российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Очень хороший вратарь. О голкиперах в принципе говорят, что они половина команды. Федотов же всё доказал. И помог ЦСКА завоевать Кубок Гагарина, и в сборной на Олимпиаде тащил. Классный вратарь. Но сейчас он попал в не очень хорошую ситуацию.
Легко ли после армии вернуться в большой спорт? Смотря, сколько Федотов будет служить. Если он проведёт целый год без хоккея и тренировок, это очень тяжело. Понятно, что парню только 25 лет и он может сразу же набрать форму. Вот посмотрите на Славку Войнова — он не играл целый год, а вышел и был в порядке в КХЛ.
Есть игроки, которые могут так делать. А бывают те, кто пропустит три-четыре месяца и уже не сможет вернуться на пик формы. Я надеюсь, что Федотов относится к первому типу и у него всё будет хорошо. Могу выразить Ивану только слова поддержки. Классный вратарь. Наверное, он не думал, что такое с ним произойдёт вместо «Филадельфии»…
Может, Федотов всё-таки доедет до «Флайерз»? Будем смотреть, да. Желаю ему удачи, чтобы сбылось всё, что он задумал», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».
- 19 июля 2022
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
21:23
-
21:00
-
20:24
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:28
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
17:35
-
17:11
-
16:33
-
15:23
-
14:36
-
13:52
-
13:28
-
12:58
-
12:13
-
11:50
-
11:41
-
11:32
-
11:05
-
10:47
-
10:36
-
10:05
-
09:38
-
08:58
-
08:33
-
05:46
-
00:00
- 18 июля 2022
-
23:08