«Неожиданно, когда такое случается». Илья Михеев высказался о ситуации Ивана Федотова

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев высказался о ситуации российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова, в мае подписавшего контракт с «Филадельфией Флайерз», а июле отправленного в Северодвинск для прохождения военной службы.
«Неожиданно, когда такое случается. Не знаю деталей, что там именно произошло. Надеюсь, у него всё разрешится и он сможет дальше играть в хоккей», – передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, ранее представители Федотова не согласились с решением отправить голкипера в Архангельскую область для прохождения службы и отправили иск в адрес призывной комиссии.
Михеев 13 июля, в день открытия рынка свободных агентов, покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и подписал четырёхлетнее соглашение с «Ванкувером» на общую сумму $ 19 млн.
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