«Вашингтон» и «Питтсбург» — в тройке самых возрастных команд НХЛ

CapFriendly Depth Charts на официальной странице в «Твиттере» опубликовал средний возраст игроков клубов Национальной хоккейной лиги.
На данный момент самой возрастной командой в НХЛ является «Питтсбург Пингвинз». Средний возраст игроков команды составляет ровно 30 лет. На втором месте расположился «Вашингтон Кэпиталз» — 29,7 года. Тройку замкнул серебряный призёр завершившегося Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Средней возраст «молний» — 29,1 года.
Топ-9, представленный CapFriendly Depth Charts, выглядит следующим образом:
1. «Питтсбург Пингвинз» — 30 лет.
2. «Вашингтон Кэпиталз» — 29,7 года.
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 29,1 года.
4. «Сент-Луис Блюз» — 28,8 года.
5. «Нью-Йорк Айлендерс» — 28,6 года.
6. «Торонто Мэйпл Лифс» — 28,1 года.
7. «Вегас Голден Найтс» — 28 лет.
8. «Даллас Старз» — 27,7 года.
9. «Сан-Хосе Шаркс» — 27,6 года.
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