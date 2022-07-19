Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» и «Питтсбург» — в тройке самых возрастных команд НХЛ

«Вашингтон» и «Питтсбург» — в тройке самых возрастных команд НХЛ
Комментарии

CapFriendly Depth Charts на официальной странице в «Твиттере» опубликовал средний возраст игроков клубов Национальной хоккейной лиги.

На данный момент самой возрастной командой в НХЛ является «Питтсбург Пингвинз». Средний возраст игроков команды составляет ровно 30 лет. На втором месте расположился «Вашингтон Кэпиталз» — 29,7 года. Тройку замкнул серебряный призёр завершившегося Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Средней возраст «молний» — 29,1 года.

Топ-9, представленный CapFriendly Depth Charts, выглядит следующим образом:

1. «Питтсбург Пингвинз» — 30 лет.
2. «Вашингтон Кэпиталз» — 29,7 года.
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 29,1 года.
4. «Сент-Луис Блюз» — 28,8 года.
5. «Нью-Йорк Айлендерс» — 28,6 года.
6. «Торонто Мэйпл Лифс» — 28,1 года.
7. «Вегас Голден Найтс» — 28 лет.
8. «Даллас Старз» — 27,7 года.
9. «Сан-Хосе Шаркс» — 27,6 года.

Новость по теме
The Athletic — о новом контракте Малкина: Джино с агентом раскусили блеф «Питтсбурга»
Новость по теме
Генменеджер «Питтсбурга» рассказал, на какие уступки пошли клуб и Малкин ради контракта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022