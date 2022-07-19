«Вашингтон» и «Питтсбург» — в тройке самых возрастных команд НХЛ

CapFriendly Depth Charts на официальной странице в «Твиттере» опубликовал средний возраст игроков клубов Национальной хоккейной лиги.

На данный момент самой возрастной командой в НХЛ является «Питтсбург Пингвинз». Средний возраст игроков команды составляет ровно 30 лет. На втором месте расположился «Вашингтон Кэпиталз» — 29,7 года. Тройку замкнул серебряный призёр завершившегося Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Средней возраст «молний» — 29,1 года.

Топ-9, представленный CapFriendly Depth Charts, выглядит следующим образом:

1. «Питтсбург Пингвинз» — 30 лет.

2. «Вашингтон Кэпиталз» — 29,7 года.

3. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 29,1 года.

4. «Сент-Луис Блюз» — 28,8 года.

5. «Нью-Йорк Айлендерс» — 28,6 года.

6. «Торонто Мэйпл Лифс» — 28,1 года.

7. «Вегас Голден Найтс» — 28 лет.

8. «Даллас Старз» — 27,7 года.

9. «Сан-Хосе Шаркс» — 27,6 года.