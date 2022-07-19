«Был далеко не в первой пятёрке». Михеев объяснил, почему решил перейти в «Ванкувер»

Российский нападающий Илья Михеев объяснил, почему после ухода из «Торонто Мэйпл Лифс» решил подписать контракт с «Ванкувер Кэнакс».

«Ванкувер подкупил тем, что это отличный город для жизни. Это Канада, где очень любят хоккей, где практически каждый тебя знает. Новый менеджмент, который уже строил чемпионские команды. Новый тренер, вторую часть сезона команда прошла хорошо. Я вижу потенциал в этой команде, вижу, как они меня могут использовать, чем я им могу помочь. Будем стараться показывать результат на будущее.

Я посоветовал Кузьменко выбрать «Ванкувер» из большого списка команд? Мы с Кузей разговаривали, он спросил, как бы я поступил. Из тех команд, которые он назвал, я посоветовал «Ванкувер», потому что мы много играли с этой командой, знаю её состав. Зимой пришло новое руководство, я посчитал, для Кузи это будет хороший вариант для начала. Я на тот момент ещё «Ванкувер» не рассматривал, он был далеко не в первой пятёрке команд, которые мы обсуждали. Со временем команды начали отсеиваться, а «Ванкувер» был настойчив, и мы уже начали более конкретно разговаривать обо всём. Это серьёзный выбор для меня и семьи, надо было всё взвесить. Получилось так, что мы с «Ванкувером» разговариваем на одном языке.

Какой фактор стал ключевым и долго ли раздумывал? Такой вариант был, но изначально мы его не рассматривали. С течением времени начали чистить список. Для меня это возможность выйти на новый уровень, чувствую, что мне есть куда расти. В «Ванкувере» будет чуть больше возможности для этого», – передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.