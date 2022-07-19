Нападающий «Ванкувера» Михеев рассказал, следит ли за КХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев рассказал, следит ли за КХЛ, а также поделился мыслями о строительстве новой арены в Омске.



«Слежу ли за строительством арены в Омске? Внутрь зайти не получилось, там стройка идёт, но со стороны смотрел. Весь город ждёт этого события, все уже соскучились за четыре года. Сыграть на ней? Всему своё время.



«Авангард» возглавила связка Рябыкин и Курьянов? С Курьяновым начинал первый сезон в КХЛ. Он много мне помог, всегда брал с собой, подсказывал на льду и вне льда, взял под своё крыло. Мы всегда на связи, виделись в Омске. Дмитрий Анатольевич тоже давно в системе «Авангарда». Мы все знаем, какой он раньше был игрок, я с ним проработал достаточное количество времени. Когда узнал, что он будет главным, написал ему, поздравил, пожелал удачи. Хочу, чтобы у них получилось.



Смотреть КХЛ, думаю, можно, но большая разница по времени, поэтому не удаётся. Предчувствие? Хотел бы, чтобы Омск выиграл. Но это непредсказуемо, и у Казани хороший состав собирается. Конечно, буду переживать за Омск», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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