«У Рябыкина своё видение». Михеев поделился ожиданиями от игры «Авангарда»
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев поделился мыслями о новом главном тренере «Авангарда» Дмитрии Рябыкине, который на этом посту сменил канадского специалиста Боба Хартли.
«Продолжится ли в «Авангарде» система Хартли или будет другой хоккей? Думаю, у Рябыкина своё видение. Может, где-то подразвяжет руки, но какие-то моменты оставит от Боба, в защите плюс-минус будет так же.
Я играл под руководством Рябыкина, когда он замещал Канарейкина? Мы 4:0 выиграли, это был первый матч после Нового года. Это было давно, да и Дмитрий Анатольевич поменялся. Тяжело сказать, что сейчас будет», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Михеев выступал за «Авангард» с 2015 по 2019 год.
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