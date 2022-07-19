«У Рябыкина своё видение». Михеев поделился ожиданиями от игры «Авангарда»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев поделился мыслями о новом главном тренере «Авангарда» Дмитрии Рябыкине, который на этом посту сменил канадского специалиста Боба Хартли.



«Продолжится ли в «Авангарде» система Хартли или будет другой хоккей? Думаю, у Рябыкина своё видение. Может, где-то подразвяжет руки, но какие-то моменты оставит от Боба, в защите плюс-минус будет так же.



Я играл под руководством Рябыкина, когда он замещал Канарейкина? Мы 4:0 выиграли, это был первый матч после Нового года. Это было давно, да и Дмитрий Анатольевич поменялся. Тяжело сказать, что сейчас будет», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Михеев выступал за «Авангард» с 2015 по 2019 год.