В Международной федерации хоккея считают, что время для контактов с Россией ещё не пришло

Новый генеральный секретарь Международной федерации хоккея Матти Нурминен, заступивший на свой пост в июне 2022 года, поделился мыслями об отстранении России от международных соревнований, в том числе крупных хоккейных турниров — чемпионатов мира среди взрослых и молодёжи.

«В течение первых нескольких недель моей работы мы не контактировали с Федерацией хоккея России. Ни мы с ними, ни они с нами. Иногда мир меняется, мы держим двери открытыми. Но сейчас ещё не пришло время», — приводит слова Нурминена Iltalehti.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ. Кроме того, дисциплинарный совет отклонил апелляции ФХР и ФХБ на это решение. У России, помимо прочего, отобрали право на проведение ЧМ-2023 и чемпионата мира среди юниоров 2023 года.