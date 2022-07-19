В Международной федерации хоккея считают, что время для контактов с Россией ещё не пришло

Новый генеральный секретарь Международной федерации хоккея Матти Нурминен, заступивший на свой пост в июне 2022 года, поделился мыслями об отстранении России от международных соревнований, в том числе крупных хоккейных турниров — чемпионатов мира среди взрослых и молодёжи.
«В течение первых нескольких недель моей работы мы не контактировали с Федерацией хоккея России. Ни мы с ними, ни они с нами. Иногда мир меняется, мы держим двери открытыми. Но сейчас ещё не пришло время», — приводит слова Нурминена Iltalehti.
Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ. Кроме того, дисциплинарный совет отклонил апелляции ФХР и ФХБ на это решение. У России, помимо прочего, отобрали право на проведение ЧМ-2023 и чемпионата мира среди юниоров 2023 года.
- 19 июля 2022
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
21:23
-
21:00
-
20:24
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:28
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
17:35
-
17:11
-
16:33
-
15:23
-
14:36
-
13:52
-
13:28
-
12:58
-
12:13
-
11:50
-
11:41
-
11:32
-
11:05
-
10:47