Вратарский тандем Сорокин — Варламов из «Айлендерс» назван самым сильным в НХЛ

Вратарский дуэт «Нью-Йорк Айлендерс», состоящий из двух российских голкиперов – 34-летнего Семёна Варламова и 26-летнего Ильи Сорокина, назван самым сильным в НХЛ согласно голосованию болельщиков. Исследование опубликовано в «твиттере» JFresh.
Изначально голосование проводилось на выявление лучшего голкипера в лиге, каждый из посетителей портала мог поставить оценку от 1 до 5 каждому из вратарей. Так, лучшим оказался российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (4,9), следом за ним расположились его соотечественник из «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (4,9) и Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» (4,5).
Для выявления лучшего вратарского дуэта использовался общий средний рейтинг двух голкиперов команды. Исходя из этого, лидером стал вратарский тандем из «Нью-Йорк Айлендерс» — Илья Сорокин и Семён Варламов, чей средний рейтинг составил 3,3.
Напомним, в минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Сорокин принял участие в 52 встречах, в которых отражал 92,5% бросков за матч, пропуская в среднем 2,4 шайбы за игру. У его партнёра по команде – 91,1% отражённых бросков и 2,91 коэффициент надёжности за 31 игру.
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