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Гросс: Екатеринбургу до сих пор больно, что в прошлом сезоне не сыграли 11 матчей

Гросс: Екатеринбургу до сих пор больно, что в прошлом сезоне не сыграли 11 матчей
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Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал календарь нового сезона КХЛ.

«Что главное для нас? Чтобы мы провели весь регулярный чемпионат. Екатеринбургу до сих пор больно, что в прошлом сезоне 11 игр «Автомобилиста» отменила пандемия, а ведь мы могли разыграть 22 очка и решить турнирную задачу. Так что теперь для нас самое важное – сохранить полный формат.

Обсуждали расписание с нашим директором Максимом Рябковым, с тренерами. Немного напрягает турне на Дальний Восток в середине февраля – за пару недель до старта плей-офф. Перед главными матчами сезона придётся решать проблему акклиматизации, но это рабочие моменты. За шесть дней проводим на Дальнем Востоке четыре игры. Наверное, они лучше бы вписались в наш календарь на старте или в середине сезона. Но, повторюсь, это рабочий процесс», – приводит слова Гросса Russia-Hockey.ru.

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