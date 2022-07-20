Гросс: Екатеринбургу до сих пор больно, что в прошлом сезоне не сыграли 11 матчей

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал календарь нового сезона КХЛ.
«Что главное для нас? Чтобы мы провели весь регулярный чемпионат. Екатеринбургу до сих пор больно, что в прошлом сезоне 11 игр «Автомобилиста» отменила пандемия, а ведь мы могли разыграть 22 очка и решить турнирную задачу. Так что теперь для нас самое важное – сохранить полный формат.
Обсуждали расписание с нашим директором Максимом Рябковым, с тренерами. Немного напрягает турне на Дальний Восток в середине февраля – за пару недель до старта плей-офф. Перед главными матчами сезона придётся решать проблему акклиматизации, но это рабочие моменты. За шесть дней проводим на Дальнем Востоке четыре игры. Наверное, они лучше бы вписались в наш календарь на старте или в середине сезона. Но, повторюсь, это рабочий процесс», – приводит слова Гросса Russia-Hockey.ru.
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