Адвокаты игроков, обвиняемых в изнасиловании, передадут видео и смс-сообщения следователям

Адвокаты хоккеистов молодёжной сборной Канады образца 2018 года планируют передать следователям два видео и 35 текстовых сообщений по делу об обвинении восьми игроков в сексуальном изнасиловании, сообщает TSN со ссылкой на свои источники.
Предполагается, что видео были записаны до и после инцидента, а переписка велась между одним из игроков и потенциальной жертвой. Первое видео длится шесть секунд и состоит из двух фраз:
– Ты не против? – спрашивает неизвестный мужчина у женщины.
– Меня это устраивает.
Второе видео предположительно было записано через час после первого. На кадрах женщина говорит: «Ты записываешь меня? Ладно, хорошо. Всё было по обоюдному согласию. Ты такой параноик. Мне понравилось, всё было хорошо, всё было по обоюдному согласию. Я трезва».
Однако действительно ли являются эти видео материалами дела – неизвестно. Что касается переписки, то она произошла уже на следующий день после инцидента, и в ней подтверждается причина заявления женщины в полицию. Изначально она проводила время с одним игроком, а позднее в его гостиничный номер вошли ещё семь хоккеистов. В текстовых сообщениях игрок, который предположительно записывал видео, просит девушку не обращаться в полицию, на что та утверждала, что это сделала её мать.
Кто именно был участником инцидента – до сих пор неизвестно. Ранее защитник «Аризоны Койотс» Конор Тимминс и форвард «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас заявили, что не имеют отношения к случившемуся. Остальные игроки пока ничего не комментировали.
Ранее женщина, утверждавшая, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018, согласилась отказаться от судебного иска после достижения мирового соглашения.
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