Три игрока молодёжной сборной Канады выступили с заявлениями по обвинению в изнасиловании

Хоккеисты молодёжной сборной Канады образца 2018 года Тейлор Рэддиш, Сэм Стил и Джордан Кайру заявили о том, что они непричастны к инциденту, связанному с возможным изнасилованием женщины несколькими хоккеистами.
Напомним, женщина на условиях анонимности сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги и членов молодёжной сборной Канады в июне 2018 года, когда Федерация хоккея Канады устраивала чествование игроков, ставших победителями МЧМ-2018. Кайру и вовсе заявил, что не находился на торжественном мероприятии в Лондоне (провинция Онтарио).
Позднее стало известно, что женщина согласилась отказаться от судебного иска после достижения мирового соглашения, однако в 2022 году рассмотрение дела снова возобновилось.
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