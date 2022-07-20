«Куньлунь» предлагал КХЛ проводить матчи в Китае с середины сезона

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» мог провести часть домашних матчей нового сезона КХЛ в Мытищах, а ещё часть – в Пекине. Такой вариант клуб предлагал Континентальной хоккейной лиге, но в итоге было принято решение, что «драконы» все домашние матчи предстоящего чемпионата проведут в Подмосковье.

«На самом деле, мы очень хотели играть в Китае в этом году и думали о том, что этот вариант возможен если не сразу, то с середины года. Мы этот вариант предлагали лиге, но получилось такое компромиссное решение, какое есть сейчас. Тем более что в Китай российским авиаперевозчикам нельзя сейчас летать на «Боингах» и Airbus из-за их двойной регистрации, а на «Сухом», при всём к ним уважении, летать тяжело, так как он тесноват, не очень комфортный.

Плюс в Китае до сих пор не разрешено проводить международные спортивные мероприятия. Мы ждали, что после выборов в октябре разрешат, но сейчас пока непонятно. Не хочется и подводить клубы, чтобы не получилась ситуация, когда кто-то сыграет с нами в Мытищах, а кому-то придётся искать самолёт, нести дополнительные издержки и лететь в Китай. Взвесив все «за» и «против», мы совместно с лигой решили, что предстоящий сезон мы проведём в Мытищах.

В Китае политика нулевой терпимости к ковиду, карантинные ограничения в три недели до сих пор не отменены, и это политика государства», – сообщили агентству ТАСС в пресс-службе клуба.