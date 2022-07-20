Стали известны причины, по которым Годро и Ткачук могли захотеть уйти из «Калгари»

Причиной для желания уйти из «Калгари Флэймз» нападающих Джонни Годро и Мэттью Ткачука могли стать строгие ограничения, действующие в Канаде из-за пандемии COVID-19, считает Hockeyfeed.com.

«Годро и его жена провели последние два года в ковидной Канаде. Бесконечные локдауны, ограничения, сертификаты вакцинированных, комендантский час, пустые арены. Как быстро мы это забудем? Чиновники из области здравоохранения боятся говорить о том, что будет этой осенью», – написал бывший хоккеист, ныне эксперт на телевидении Майк Коммодор в «Твиттере».

По мнению автора материала, число желающих перейти в американские клубы будет расти, потому что игроки, выступающие в Канаде, устали от строгих ограничений. В том числе сообщается, что форвард Джей Ти Миллер из «Ванкувера» тоже хочет продолжить карьеру в США по этим причинам.

Напомним, Годро отклонил предложение от «Калгари» на восемь лет и $ 10 млн в год, подписав семилетнее соглашение с «Коламбус Блю Джекетс» с зарплатой $ 9,75 млн за сезон. Ткачук отказался продлевать контракт с «Флэймз», после чего клуб обратился в арбитраж НХЛ для разрешения спора.