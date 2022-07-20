Алтыбармакян рассказал, что был близок к вызову в основу «Чикаго»

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян вспомнил опыт выступлений в Северной Америке и рассказал, что был близок к вызову в основную команду «Чикаго Блэкхоукс», когда играл в АХЛ.

«Был отрезок, когда у меня пошла хорошая голевая серия, я заработал себе место в первом звене в АХЛ. В начале сезона была неразбериха, в фарм-клубе было около пяти игроков «Чикаго» с односторонними контрактами, естественно, им давали играть. Выгрыз себе место, не стал плакаться и искать обмен. Я не из таких людей, которые сразу меняют команду. Был близок, но некоторые факторы сыграли против меня.

У нас весь сезон не было генерального менеджера, был исполняющий обязанности, ему не давали сделать кардинальных изменений. Хотелось сыграть в НХЛ, чувствовал, что могу что-то показать. Видимо, такой год вышел у «Чикаго», много скандалов было вокруг клуба. Перестройка идёт, убрали всех менеджеров, Скотти Боумэна, который столько сделал для этого клуба. Там и тренеров уволили, и даже докторов. Видно, что в этом году им было не до развития клуба, посмотрим, к чему приведёт перестройка», – приводит слова Алтыбармакяна официальный сайт КХЛ.

В минувшем сезоне Алтыбармакян выступал в АХЛ в составе «Рокфорд Айсхогс». Форвард провёл 65 матчей и набрал 31 (10+21) очко при показателе полезности «-2». Летом хоккеист перешёл в состав «Сочи», с которым подписал двухлетний контракт.