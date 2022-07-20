«Авангард» рассказал о текущем этапе работ на новой арене. Уже залит первый лёд

На «G-Drive Арене» в Омске завершена подготовка спортивной технологии арены – запущено холодильное оборудование, установлен хоккейный борт и залит первый лёд, сообщает официальный сайт «Авангарда».

В чаше арены продолжается монтаж ограждений трибун и началась установка кресел. В конце текущей недели начнётся установка телескопических трибун. На объект прибыл медиакуб, началась сборка его каркаса.

В здании продолжается активная фаза отделочных работ. В спортивном блоке идёт сборка мебели, в зрительских зонах выполняется отделка стен, потолков, укладка керамогранита и монтаж декоративного освещения.

На арену доставляются двери, внутренние витражи и стеклянные ограждения. Установлены все 12 эскалаторов. Завершается монтаж и испытание лифтов – всего их на арене будет 18. Завершается монтаж основных декоративных элементов фасада здания. Также строители начали подготовку к монтажу медиафасада.

Спортсооружение уже подключено к городским инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сетям связи. Объект готовится к подаче напряжения по постоянной схеме электроснабжения – проводятся пусконаладочные работы оборудования распределительных устройств, трансформаторных подстанций, кабельных линий.

Проверена и подтверждена работоспособность системы пожарных роботов в чаше арены. Ведётся подготовка к сдаче основных систем пожаротушения. Проверяется работоспособность законченных систем дымоудаления.

Напомним, «Авангард» проведёт первый матч на новой арене 1 октября с «Сибирью». До этого «ястребы» сыграют 12 матчей сезона-2022/2023 на выезде.