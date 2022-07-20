ЦСКА продлил контракт с Плотниковым

Московский ЦСКА заключил новое соглашение с нападающим Сергеем Плотниковым, сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на два года.

Плотников перешёл в состав ЦСКА год назад. В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 Сергей стал вторым снайпером команды, забросив 16 шайб и сделав 11 голевых передач в 43 матчах. В плей-офф на счету нападающего 13 (6+7) очков в 22 встречах – он третий в составе армейцев по результативности в победном для клуба розыгрыше Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ у форварда 726 матчей и 417 (175+242) очков за «Амур», «Локомотив», СКА, «Металлург» Мг и ЦСКА. Также Плотников – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине. В четырёх матчах олимпийского турнира хоккеист сделал две результативные передачи.