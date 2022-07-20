ЦСКА продлил контракт с Плотниковым

Московский ЦСКА заключил новое соглашение с нападающим Сергеем Плотниковым, сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на два года.
Плотников перешёл в состав ЦСКА год назад. В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 Сергей стал вторым снайпером команды, забросив 16 шайб и сделав 11 голевых передач в 43 матчах. В плей-офф на счету нападающего 13 (6+7) очков в 22 встречах – он третий в составе армейцев по результативности в победном для клуба розыгрыше Кубка Гагарина.
Всего в КХЛ у форварда 726 матчей и 417 (175+242) очков за «Амур», «Локомотив», СКА, «Металлург» Мг и ЦСКА. Также Плотников – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине. В четырёх матчах олимпийского турнира хоккеист сделал две результативные передачи.
- 20 июля 2022
-
14:42
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
13:17
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:50
-
11:14
-
10:47
-
10:30
-
10:02
-
09:20
-
09:07
-
08:40
-
08:28
-
02:44
-
01:34
- 19 июля 2022
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
21:23
-
21:00
-
20:24
-
19:56
-
19:20