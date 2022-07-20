«Барыс» арендовал форварда ЦСКА Максимова

«Барыс» арендовал у московского ЦСКА российского нападающего Кирилла Максимова, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

В минувшем сезоне Максимов играл в чемпионате Финляндии за местный «Юкурит». Он набрал 8 (4+4) очков в 26 матчах регулярного чемпионата, к которым добавил одну голевую передачу в двух играх плей-офф.

Большую часть карьеры 23-летний форвард провёл в Северной Америке. Он выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Сагино Спирит» и «Ниагару Айсдогс», а затем дебютировал в АХЛ за «Бэйкерсфилд Кондорс».

Сезон-2020/2021 хоккеист отыграл в России – в 16 матчах за ЦСКА он набрал 3 (2+1) очка, а в команде ВХЛ «Звезда» оформил 27 (12+15) результативных баллов в 25 встречах. Кроме того, Максимов – бронзовый призёр юниорского чемпионата мира – 2017.