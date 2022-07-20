«Металлург» показал шлем вратаря Паскуале

Магнитогорский «Металлург» в официальном телеграм-канале клуба опубликовал фотографии нового игрового шлема вратаря команды Эдди Паскуале.

На шлеме 31-летнего голкипера изображены символ «Магнитки» – лис, кантри-исполнители, имена его родных и четырёхлистный клевер. На западе есть поверье, что первый листок символизирует надежду, второй – веру, третий – любовь, четвёртый – удачу.

В межсезонье канадский вратарь подписал однолетний контракт с «Металлургом». По итогам сезона-2020/2021 голкипер был признан лучшим в КХЛ.

Прошлый сезон Паскуале провёл в составе ярославского «Локомотива». На его счету 19 побед в 38 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 91,6% и коэффициенте надёжности 1,99.