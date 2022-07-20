Знарок объяснил, как будет строить работу с Билялетдиновым в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал возвращение в клуб бывшего наставника команды Зинэтулы Билялетдинова и рассказал, как они будут взаимодействовать друг с другом.
«Человек опытный, выиграл столько же кубков. Плюс он – защитник. Есть чему поучиться, есть к чему прислушаться. Ещё до подписания контракта мы об этом знали, разговаривали. Наверное, меня даже можно назвать инициатором. Мы с ним знакомы с того момента, когда ещё играли друг против друга. Очень уважительно к нему отношусь, так же, как и он ко мне. Советуемся с ним, как лучше, он говорит что-то конкретное – пока всё идёт в порядке. Но если он видит какие-то нюансы персонально по какому-то игроку, потому что он их знает давно, обсуждаем», – приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.
Напомним, 1 июля Олег Знарок был назначен главным тренером «Ак Барса», а несколько дней назад Зинэтула Билялетдинов получил должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.
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