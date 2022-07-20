Радулов рассказал о причинах возвращения в Россию и оценил молодых игроков «Ак Барса»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов объяснил, почему решил вернуться в КХЛ и не стал дожидаться предложений от клубов НХЛ.
«Не стал ждать предложений из Америки, хотел вернуться домой. Мне поступило хорошее предложение из Казани, я согласился и поехал. У меня двое детей, один из них не всегда живёт со мной и скоро пойдёт в школу, хотелось быть поближе к нему.
Молодёжь «Ак Барса»? Очень перспективные ребята – большие, мобильные. Только хорошее о них могу сказать. Воронкова я видел в сборной, в Канаде все смотрят молодёжный чемпионат мира. Большой потенциал, но нужно работать над своей игрой, становиться лучше. У них всё впереди, всё для этого есть», – приводит слова Радулова официальный сайт КХЛ.
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