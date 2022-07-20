Знарок рассказал о работе со звёздным составом «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок ответил на вопросы о звёздном составе команды.

«Конечно, я доволен составом, как можно быть недовольным? Другое дело – пройти предсезонные сборы без травм и вовремя отпустить перед чемпионатом. Буквально вчера нам прислали календарь чемпионата, много матчей.



Опасаюсь ли психологического давления? Нет, я уже давно всё это прошёл. В других топовых командах что, звёзд нет, они Кубок не хотят? У нас собрались звёзды, я этому очень рад.

В чем Галиев сильнее Уила? Давно знаю Стаса, он – хороший бомбардир. Изменится ли как-то команда в новом сезоне? С таким составом нужно, естественно, больше играть в атаке. Сейчас хоккей такой, оборона нам тоже понадобится – надо помогать вратарям, они у нас молодые.



Как договариваюсь со звёздными игроками, ведь у каждого есть своё «я»? Не знаю, четыре года в сборной как-то справлялся, всегда в медалях были. Дело в человеческом отношении. Планируется ли какое-то усиление состава? Мы, наверное, уже упираемся в потолок. Есть хорошая молодёжь, которая может влиться.



Поменялся ли как-то Радулов? По игре он остался. В остальном Саша в корне поменялся – у него дети, он взрослеет, всё немного по-другому, как и у меня тоже.



План по Зарипову? Использовать как всех.

Как раскрыть Кирилла Семёнова? А он не раскрылся, по-вашему? В сборную ездил.



Каждый второй сейчас сравнивает этот «Ак Барс» с командой сезона 2004/2005? А в чём его можно сравнить? Там сколько игроков из НХЛ приехало? Как вы можете это сравнивать? Здесь собраны свои ребята. А другие команды не собирают состав? ЦСКА, «Магнитка», «Авангард»?



Напротив раздевалки есть место для чемпионской команды? Есть задача, которую мы должны выполнить. Дай бог, нам это удастся. Все команды хотят выиграть Кубок – у кого ни спроси. Даже если ты играешь в финале и проигрываешь… Есть только одно место – первое. Второе, третье – это отговорки», – цитирует Знарка официальный сайт «Ак Барса».