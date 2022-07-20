Знарок — о 68 матчах в регулярном чемпионате КХЛ: будем искать возможности для тренировок

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о новом календаре КХЛ.
«Будем искать возможности для тренировок. Совсем не тренироваться нельзя, поддерживать функционалку всё равно придётся. Есть декабрьская пауза, поэтому в сезоне будем продолжать тренироваться, но это опционально. Сейчас такая медицина, что мы видим готовность каждого игрока, какие-то коррективы можем вносить. Сейчас занимаются шесть звеньев, и молодёжь неплохая. Я не считаю молодёжью Воронкова и Галимова, есть очень неплохие ребята, удивлён. Они запросто могут составить конкуренцию.
Думаю, все команды сейчас на таком уровне медицины, на игроках закреплены датчики, все данные поступают. Мы стараемся не вводить их в красную зону, чтобы они успевали восстанавливаться. Сборы серьёзные, но сейчас более лояльные. В наше время такого не было, мы к этому привыкаем, сначала реагируешь болезненно, когда доктор кричит: «Он в красной зоне», у нас же план. А потом начинаешь анализировать, прислушиваться. Но сборы очень отличаются от тех, что были раньше. В нашей команде есть ребята с возрастом, но мастеровитые. Им нужно меньше нагрузок, чтобы прийти в тонус», – цитирует Знарка официальный сайт «Ак Барса».
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