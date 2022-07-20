«Барыс» подписал контракты с Шестаковым и Шутовым
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Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контрактов с нападающим Аркадием Шестаковым и голкипером Андреем Шутовым.
Двухстороннее соглашение с Шестаковым рассчитано на два года. Форвард выступает за команды из системы «Барыса» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл с учётом плей-офф 42 матча в КХЛ и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.
Двустороннее соглашение с Шутовым рассчитано также на два сезона. Он дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне и провёл один матч в чемпионате.
По итогам регулярного чемпионата «Барыс» занял восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Металлургу».
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