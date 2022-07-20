Знарок — о приветственном ролике: я к этому не был готов, но это хорошо и очень важно

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о значении приветственного ролика в команде.

«Важная ли это часть влияния? Да, меня провели по всему офису, я к этому не был готов, но это хорошо и очень важно. Клуб – это не только команда, столько людей работают на благо казанского хоккея, и все они причастны к Кубкам и другим победам. Очень здорово, что сделали так.

Жду ли матч с «Динамо»? Я сколько раз уже играл против «Динамо»? Всё нормально. И экс-динамовцам нормально. Интересно, в каком состоянии мы будем перед первой игрой. Сумеем мы подвести их к первым играм? Потому что бывает очень сложно подвести, какая-то просадка случается.

На какой стадии подготовки сейчас команда? Мы только начали закладывать фундамент. Тяжеловато ребятам, но у нас есть время. Всё идёт по плану. Стоит ли нам сейчас гадать о сочетаниях? Смотреть на эти сочетания? Изначально планируешь так, потом – по-другому: смотришь, у кого с кем «химия» лучше. У нас впереди товарищеские матчи, между собой играем раз в четыре дня. Со стороны смотришь, понимаешь, может, будут перестановки, в команде большой хороший состав.

Насколько содержательной для вас была первая двусторонка? Это мы делаем на протяжении нескольких лет. Посмотреть, как выглядит команда, что за лето произошло, что-то увидеть в сочетаниях. Стараюсь смотреть на двусторонку сверху, на первой обсуждали её с Зинэтулой Хайдяровичем», – цитирует Знарка официальный сайт клуба.