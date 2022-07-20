Расписание матчей Sochi Hockey Open 2022

С 3 по 9 августа в Сочи пройдёт турнир Sochi Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, омский «Авангард», петербургский СКА, минское «Динамо», «Сочи» и приморский «Адмирал».



В первый день пройдут три матча: олимпийская сборная России встретится с «Авангардом», петербургский СКА сыграет с минским «Динамо», а «Сочи» сойдётся с «Адмиралом».



Ранее главный тренер «Сочи» Андрей Назаров пригласил болельщиков на этот турнир.



Напомним, по итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.