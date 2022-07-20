Стал известен тренерский штаб «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» на официальном сайте назвал тренерский штаб, который будет работать с командой в новом сезоне.



Главным тренером назначен Грег Айрленд, который впервые будет работать с командой. Его ассистентом стал Марк Кампел (второй сезон в команде). Тренером вратарей стал Владимир Куликов, видеоассистентом назначен Михаил Быков. Он проведёт в команде седьмой сезон. Также в тренерский штаб вошёл Стефан Бреизнер.



В минувшем сезоне «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. На данный момент команда базируется в Подмосковье.

Ранее стал известен план предсезонной подготовки команды:

13 августа – контрольный матч с «Витязем»;

24–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.