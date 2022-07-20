Чинахов: у Хартли в «Авангарде» всё было приближено к НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал об игре в НХЛ.



«Что меня потрясло в «Коламбусе»? Особых нюансов нет, у Хартли в «Авангарде» всё было приближено к НХЛ – и система, и остальное.



Как отреагировал на ажиотаж в НХЛ? Я особо не давал интервью, так как общался со СМИ лишь пару раз с переводчиком. Ещё Гавриков помогал с переводом. Но в основном все знают, что я не говорю на английском, поэтому не берут интервью. Да, можно сказать, что в НХЛ человек в плане общения выходит на новый уровень», – сказал Чинахов в эфире «Все на Матч!»

Минувший сезон стал для Чинахова первым в НХЛ. Он провёл 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач.