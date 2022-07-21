Генменеджер «Ак Барса» рассказал о контрактах Радулова и Шипачёва

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию о том, что нападающий казанцев Александр Радулов будет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ и поделился нюансами соглашения Вадима Шипачёва с клубом и его перехода в состав «барсов».
«Бонус Радулова за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата? Есть такой бонус. В КХЛ у него один из самых больших контрактов при выполнении определённых условий. Такой же бонус был в своё время у Вадима Шипачёва. Сейчас многие ошибаются, когда пишут, что Шипачёв перешёл к нам с этим огромным контрактом. Контракт мы действительно выполняем. Мы его переподписали ещё на год, но все прописанные бонусы в контракте он выполнил ещё в первом сезоне, который провёл в «Динамо». Кроме контракта, бонусная часть к нам не переходит.
Правда ли, что Шипачёв и Войнов перешли к нам за 1000 рублей? Так всё и было. Мы не хотели платить за них большой выкуп. Помимо игроков, мы брали на себя ношу их контрактов. «Динамо» поменяло вектор развития, а у ребят был пункт о запрете на обмен без их согласия. Им хотелось играть в Казани», – приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».
- 21 июля 2022
-
09:03
-
08:24
-
08:00
-
00:17
- 20 июля 2022
-
23:15
-
22:35
-
22:22
-
21:40
-
21:06
-
20:17
-
20:06
-
19:34
-
19:16
-
18:46
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:42
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
13:17
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:50
-
11:14
-
10:47