Генменеджер «Ак Барса» рассказал о контрактах Радулова и Шипачёва

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию о том, что нападающий казанцев Александр Радулов будет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ и поделился нюансами соглашения Вадима Шипачёва с клубом и его перехода в состав «барсов».

«Бонус Радулова за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата? Есть такой бонус. В КХЛ у него один из самых больших контрактов при выполнении определённых условий. Такой же бонус был в своё время у Вадима Шипачёва. Сейчас многие ошибаются, когда пишут, что Шипачёв перешёл к нам с этим огромным контрактом. Контракт мы действительно выполняем. Мы его переподписали ещё на год, но все прописанные бонусы в контракте он выполнил ещё в первом сезоне, который провёл в «Динамо». Кроме контракта, бонусная часть к нам не переходит.

Правда ли, что Шипачёв и Войнов перешли к нам за 1000 рублей? Так всё и было. Мы не хотели платить за них большой выкуп. Помимо игроков, мы брали на себя ношу их контрактов. «Динамо» поменяло вектор развития, а у ребят был пункт о запрете на обмен без их согласия. Им хотелось играть в Казани», – приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».