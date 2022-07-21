У «Баффало» и «Рейнджерс» самый низкий средний возраст топ-6 обороны

Сервис Capfriendly составил рейтинг самых молодых команд Национальной хоккейной лиги по среднему возрасту игроков обороны. В расчёт брались топ-6 защитников каждой из команд.
Самая молодая оборона у «Баффало Сэйбрз», средний возраст защитников составляет 23 года. У идущего вторым «Нью-Йорк Рейнджерс» этот показатель чуть выше – 23,7 года. В пятёрку самых молодых составов защитников также входят «Калгари Флэймз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс» – у них этот показатель на отметке 25 лет.
Напомним, ранее CapFriendly назвал самые молодые и возрастные команды предстоящего сезона НХЛ. В числе самых молодых команд по среднему возрасту – «Баффало» (25,9 лет), «Коламбус» (25,9) и «Детройт Ред Уингз» (26,1). В топ-3 возрастных – «Питтсбург» Пингвинз» (30), «Вашингтон Кэпиталз» (29,7) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (29,1).
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