Светлов: связки уровня Шипачёв — Радулов в КХЛ не было несколько лет

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о календаре первых матчей нового сезона и дал оценку составу «Ак Барса».

«Радует, что сезон стартует звонко, с места в карьер. Москву ждёт Кубок Открытия официальный – ЦСКА – «Магнитка», который особенно интересен после семиматчевого финала, а также неформальный. Для меня это матч родного «Динамо» с «Ак Барсом».

Шипачёв и Войнов против бывшего клуба? Да, это первая интрига. Но вторая, не менее интересная, – дебют Радулова и других звезд «Ак Барса». На мой взгляд, если говорить о составе, то атака Казани – номер один на Востоке, да и во всей КХЛ. А связки уровня Шипачёв – Радулов в КХЛ не было как минимум несколько лет», – приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве, когда сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург». 3 сентября на «ВТБ Арене» в столице пройдёт матч между «Динамо» и «Ак Барсом», в состав которого перешли несколько игроков бело-голубых, а команду возглавил экс-главный тренер «Динамо» Олег Знарок.