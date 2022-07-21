Ещё три игрока канадской молодёжки заявили о непричастности к изнасилованию в 2018 году

Три хоккеиста молодёжной сборной Канады образца 2018 года выступили с заявлениями по поводу обвинений нескольких игроков в сексуальном изнасиловании женщины после чествования победителем МЧМ-2018 в июне того года.
Как сообщает Sportsnet, сейчас о своей непричастности к инциденту заявили вратарь Колтон Пойнт, защитник «Баффало Сэйбрз» Кейл Клаг и форвард «Анахайм Дакс» Макс Комтуа. Пойнт и Комтуа сказали, что не имели отношения к случившемуся, а Клаг заявил, что его не было в Лондоне (провинция Онтарио) на торжественной церемонии, после которой всё произошло.
Напомним, ранее с подобными заявлениями выступили защитник «Аризона Койотс» Конор Тимминс, нападающие «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас и Джордан Кайру, Тэйлор Рэддиш («Чикаго Блэкхоукс») и Сэм Стил («Анахайм Дакс»).
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