Гомоляко озвучил игрокам «Металлурга» задачу на сезон

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко перед началом сборов представил команде обновлённый тренерский штаб и рассказал игрокам о поставленных задачах на сезон-2022/2023.

«В том году провели хороший сезон, молодцы. Ещё раз хочу вам сказать спасибо за этот сезон. Но надо двигаться дальше, наша задача всем понятно – привезти кубок в Магнитогорск», – сказал Гомоляко на первом собрании с командой, видео с которого опубликовано на клубном YouTube-канале.

В минувшем сезоне «Магнитка» уступила в финале Кубка Гагарина ЦСКА – уральцы вели в серии 3-1, но затем проиграли трижды подряд и не смогли завоевать главный трофей КХЛ.

Отметим, что «Металлург» смог сохранить лидеров и точечно усилить состав. Клуб продлил контракты с Василием Кошечкиным, Егором Яковлевым, Николаем Голдобиным, Филиппом Майе и другими игроками. Также команду пополнил вратарь Эдди Паскуале, защитники Валерий Орехов и Илья Хохлов.