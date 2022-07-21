Зарипов объяснил, почему не стал завершать карьеру

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о том, почему не стал заканчивать карьеру после прошлого сезона КХЛ. В августе 2021 года Зарипов в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова, руководства клуба, тренеров и партнёров по команде заявил, что сезон-2021/2022 станет для него заключительным в карьере.

«Да, я перед прошлым сезоном всерьёз думал закончить карьеру этой весной. Но закончить точно не на такой ноте. В этом сезоне я не был удовлетворён всем: результатом команды, своим временем на льду, статистикой своей и клуба. И, конечно, вылетом «Ак Барса» в первом раунде. После моей карьеры, в которой было столько интересных побед, на такой ноте не очень хочется заканчивать.

Ввёл всех в заблуждение? На самом деле получилось немножко неудобно, но я бы не говорил о заблуждении. Признаюсь, что не только от вас слышал подобный вопрос. Наверное, в жизни любого человека бывает, когда не насытился чем-то. Есть желание продолжить любимое дело. У нас есть герои, которые говорят «врун» и так далее. Это их мнение, они имеют на него право. Не хочу в это лезть и с ними как-то вступать в перепалку. У всех своё мнение, как и у меня.

Просто решил продолжить. Главный тренер «Ак Барса» «за», чтобы я ещё год был в его команде, на льду с ребятами. Руководство клуба «за». Что ещё надо? Я принял решение остаться, и у меня есть большое желание играть в хоккей. И многие ребята из команды звонили и поддерживали моё решение продлить карьеру!» – цитирует Зарипова «Татар-информ».

В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (2-4). 41-летний Зарипов набрал 11 (4+7) очков в 24 матчах регулярного чемпионата и сделал одну голевую передачу в трёх играх плей-офф.