«Адмирал» подписал бронзового призёра ОИ-2022 Кристофа и продлил контракт с Шулаком

Нападающий сборной Словакии Михал Кристоф стал игроком «Адмирала», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Дальневосточники заключили с хоккеистом контракт на один год. Вместе с этим клуб объявил о продлении контракта с чешским защитником Либором Шулаком.
28-летний форвард в феврале 2022 года стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. В сезоне-2021/2022 Кристоф выступал в чешской лиге и провёл 42 матча за «Комету» (Брно). На его счету 30 (8+22) результативных баллов при показателе полезности «-1».
Защитник Шулак стал лучшим бомбардиром «моряков» в прошлом сезоне. Он набрал 26 (8+18) очков в 49 матчах при показателе полезности «-10».
В «Адмирале» теперь четыре легионера. Помимо Кристофа и Шулака, контракты с клубом имеют латвиец Николай Елисеев и канадец Колби Уильямс.
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