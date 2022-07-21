Зарипов — о небольшом игровом времени: я не могу залезть Квартальнову в голову

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал то, что не получал игровое время на регулярной основе во время работы в клубе тренера Дмитрия Квартальнова.

«Честно говорю, я не могу залезть Квартальнову в голову. У нас были нормальные рабочие отношения. Но почему-то в плане льда, игрового времени было вот так. Я не ругался с ним на эту тему, не лез к нему с подобными разговорами. Я прекрасно понимаю – стану тренером, и это будет неправильно, если ребята будут лезть с подобными моментами. И тут только мнение и решение тренера имеет значение в плане выбора состава на игру или весь сезон.

Конечно, меня такое не слишком устраивало, но он так решил. Может, я где-то на фоне всего этого вспыльчиво отнёсся к чему-то, но не более того. Я ничего не мог изменить, я не пойду жаловаться к руководству клуба, если на то пошло», – приводит слова Зарипова «Татар-информ».

При Дмитрии Квартальнове Зарипов за последние два регулярных чемпионата сыграл в общей сложности 59 матчей из 108 возможных, в среднем проводя на площадке чуть больше 13 минут.