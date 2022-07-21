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Легионер «Северстали» Пресс не присоединился к команде из-за неготовности коньков

Легионер «Северстали» Пресс не присоединился к команде из-за неготовности коньков
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Шведский защитник «Северстали» Робин Пресс получил визу в Россию, однако пока не может присоединиться к команде.

«Пресс получил визу у себя в Швеции и приедет в ближайшие дни. Прямых рейсов нет, поэтому приходится лететь через Турцию, Эмираты», – сообщил на пресс-конференции по случаю начала сборов директор клуба Николай Канаков.

«Пресс ждёт коньки. Потому что они могут не доехать до Череповца. В этом вся загвоздка», – уточнил главный тренер «Северстали» Андрей Разин, слова которого приводит официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Пресс дебютировал в КХЛ в составе череповецкой команды. На его счету 18 (5+13) очков в 48 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2», к которым он добавил 3 (2+1) балла в семи встречах плей-офф.

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