«К чёрту будущее!» Американский журналист высказался о трансферной политике «Питтсбурга»

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мыслями о трансферной политике «Питтсбург Пингвинз» и о ходах генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.

«Хекстолл на самом деле не хотел давать ни Летангу, ни Расту шестилетние контракты — ни один генеральный менеджер не хочет заключать шестилетние контракты с игроками в возрасте 30+ лет, — но он рассудил, что это был правильный шаг. И он был прав. Помните, Fenway Sports Group (владелец «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») хочет результатов сейчас. Компания хочет ещё одно чемпионство следующей весной. Она хочет, чтобы Кросби получил четвёртый перстень. К чёрту будущее! Выигрывайте сейчас. Так что Хекстолл сделал то, что должен был сделать. Он сделал «Пингвинз» лучше в краткосрочной перспективе, заставив Летанга, Раста и Малкина подписать контракт по цене ниже рыночной», — приводит слова Йохе The Athletic.