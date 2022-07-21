The Athletic предположил, кто станет партнёром Овечкина и Кузнецова в звене вместо Уилсона

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир предположил, кто сможет стать новым напарником для Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в первом звене «Вашингтон Кэпиталз» на старте сезона. Правый нападающий Том Уилсон, который выступал с россиянами, из-за операции после травмы пропустит значительную часть сезона.

«28-летний Браун может открыть сезон в качестве правого крайнего нападающего в первом звене вместе с Овечкиным и Кузнецовым на месте, которое было закреплено за Уилсоном. Том восстанавливается после операции на передней крестообразной связки на левом колене и не выйдет на лёд до декабря. Браун хорошо знает Уилсона, рос, играя против него на юношеском и молодёжном уровне», — цитирует Эль-Башира The Athletic.

Напомним, 14 июля «Вашингтон» выменял Брауна у «Оттавы Сенаторз».