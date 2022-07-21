«Питтсбург» переподписал Каспери Капанена на $ 6,4 млн. Он забил 11 голов в регулярке
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«Питтсбург Пингвинз» продлил контракт с 25-летним финским нападающим Каспери Капаненом, сообщает SiriusXM NHL Network Radio в «Твиттере».
Отмечается, что с форвардом заключено двухлетнее соглашение с заработной платой $ 3,2 млн в год. Общая сумма сделки составит $ 6,4 млн.
Напомним, Капанен был задрафтован «Питтсбургом» в 2014 году в первом раунде под общим 22-м номером. С 2015 по 2020 год финский нападающий выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», после чего вернулся в «Пингвинз». В минувшем сезоне форвард принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и отдал 21 результативную передачу, суммарно набрав 32 очка.
По предыдущему трёхлетнему контракту кэпхит финна также составлял $ 3,2 млн.
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