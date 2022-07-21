«Великий Дацюк был юнцом тогда». The Athletic сравнил чемпионский «Детройт» и «Питтсбург»

Журналист The Athletic Джош Йохе высказался о «Питтсбург Пингвинз» как о самой возрастной команде в НХЛ на данный момент. Обозреватель ответил на вопрос, выигрывала ли такая возрастная команда когда-нибудь Кубок Стэнли.

«В сентябре вы прочитаете об этом намного больше. Но я провёл небольшое исследование. Средний возраст «Пингвинз» на данный момент — 30 лет. Это делает их старейшей командой в НХЛ.



Одна команда — «Детройт» сезона-2001/2002 — выиграла Кубок, имея более высокий средний возраст. У них был возраст 30,5 года.



Однако эта команда была перегружена легендами. Представители Зала славы в этой команде? Брендан Шенахан. Сергей Фёдоров. Бретт Халл. Никлас Лидстрём. Люк Робитайл. Стив Айзерман. Игорь Ларионов. Крис Челиос. Доминик Гашек. Ох, и великий Павел Дацюк был юнцом в той команде. Хотите хорошую вторую шестёрку нападающих? В эту команду входили Крис Дрейпер, Томас Холмстрём и Кирк Малтби.



Так что да, можно выиграть Кубок в преклонном возрасте. Но «Ред Уингз» 2002 года — одна из величайших коллекций талантов в истории НХЛ», — приводит слова Йохе The Athletic.