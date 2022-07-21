Журналист NBC Sports считает, что игра Шестёркина в будущем сезоне пойдёт на спад

Журналист NBC Sports Джеймс О’Брайан высказался об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Кроме того, обозреватель предположил, что ждёт вратаря «рейнджеров» в следующем сезоне.



«На мой взгляд, Игорь Шестёркин — лучший голкипер мира в сезоне-2021/2022. Тем не менее, если учесть, как сильно его нагружает оборона «Рейнджерс», насколько команда рассчитывает на него, едва ли это будет неожиданностью, если результаты Шести в будущем немного ухудшатся.

Возможно, вы не считаете Игоря абсолютно лучшим вратарём в мире, вспоминая Андрея Василевского — надёжную машину. Это совершенно справедливо. Но для «Рейнджерс» подобные споры — шум. Шести — это находка, особенно за $ 5,7 млн в год. К тому же ему всего 26 — а он уже находится в прайме.

Кто-то может лишь предполагать, сколько Шести будет стоить через три года. К тому времени «Рейнджерс» должны попытаться извлечь максимум из этой сделки», — цитирует О’Брайана NBC Sports.