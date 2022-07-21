Гашчак: игроки КХЛ просили поставить их в звено со Слафковски на Олимпийских играх

Скаут клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и помощник сборной Словакии на последних чемпионатах мира и Олимпийских играх — 2022 Ото Гашчак рассказал историю о нападающем Юрае Слафковски с ОИ-2022.

«Ягр всегда улыбался, всегда был очень позитивным парнем. Он был очень забавным в раздевалке. В 17 лет он был готов играть на чемпионатах мира на взрослом уровне. То же самое со Слафковски. Даже не на льду, а вне льда на ужинах он очень весёлый парень. Он шутит со всеми игроками. Я поговорил с Ником Бобровым (скаут «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») и сказал: «Если кто-то и сможет выдержать большое давление в Монреале, то это будет этот парень».



Я не знаю Райта и не знаю Кули или остальных парней с драфта, но я видел Юрая на двух чемпионатах мира и на Олимпийских играх. Когда он играл в четвёртом звене, капитан команды Марек Гривик и Петер Цегларик, на тот момент выступавшие в КХЛ, подошли к нам и сказали: «Мы хотим с ним сыграть». Они играли кошмарно, а затем Крэйг Рэмзи (главный тренер сборной Словакии. — Прим. «Чемпионата») поставил Слафковски в первое звено и в первую спецбригаду большинства, и неожиданно это оказалась лучшая связка. Таким образом 17-летний парнишка сделал лучше игроков постарше из первого звена. Это было что-то. Это было просто вау. Вау, вау, вау! Я не видел ничего подобного со времён Ягра. В последний раз, когда я что-то подобное видел, показывал Ягр, а теперь, по прошествии многих лет, это Слафковски», — приводит слова Гашчака The Athletic.