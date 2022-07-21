Sportsnet показал топ-5 моментов с участием Кирилла Капризова в сезоне-2021/2022

Спортивный канал Sportsnet на своей странице в YouTube опубликовал видео с пятью лучшими моментами с участием российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в сезоне-2021/2022.



На первое место Sportsnet поставил гол форварда в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» 2 декабря 2021 года.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, в завершившемся сезоне Капризов побил ряд клубных рекордов. Теперь Капризов — лучший снайпер, ассистент и бомбардир «Миннесоты» в истории в рамках одного регулярного чемпионата. Российский нападающий принял участие в 81 встрече регулярки, в которых забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 108 (47+61) очков.