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Sportsnet показал топ-5 моментов с участием Кирилла Капризова в сезоне-2021/2022

Sportsnet показал топ-5 моментов с участием Кирилла Капризова в сезоне-2021/2022
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Спортивный канал Sportsnet на своей странице в YouTube опубликовал видео с пятью лучшими моментами с участием российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в сезоне-2021/2022.

На первое место Sportsnet поставил гол форварда в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» 2 декабря 2021 года.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, в завершившемся сезоне Капризов побил ряд клубных рекордов. Теперь Капризов — лучший снайпер, ассистент и бомбардир «Миннесоты» в истории в рамках одного регулярного чемпионата. Российский нападающий принял участие в 81 встрече регулярки, в которых забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 108 (47+61) очков.

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