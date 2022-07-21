Sportsnet показал топ-5 моментов с участием Кирилла Капризова в сезоне-2021/2022

Спортивный канал Sportsnet на своей странице в YouTube опубликовал видео с пятью лучшими моментами с участием российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в сезоне-2021/2022.
На первое место Sportsnet поставил гол форварда в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» 2 декабря 2021 года.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в завершившемся сезоне Капризов побил ряд клубных рекордов. Теперь Капризов — лучший снайпер, ассистент и бомбардир «Миннесоты» в истории в рамках одного регулярного чемпионата. Российский нападающий принял участие в 81 встрече регулярки, в которых забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 108 (47+61) очков.
- 22 июля 2022
-
00:00
- 21 июля 2022
-
23:50
-
23:23
-
22:46
-
22:16
-
21:40
-
21:27
-
20:55
-
20:20
-
19:52
-
19:16
-
18:58
-
18:24
-
18:14
-
17:56
-
17:22
-
16:43
-
16:36
-
16:23
-
15:24
-
15:02
-
14:32
-
13:57
-
13:32
-
12:38
-
12:21
-
12:02
-
11:55
-
11:40
-
10:59
-
10:23
-
10:11
-
09:20
-
09:03
-
08:24