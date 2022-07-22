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Годро назвал причину, по которой выбрал «Коламбус»

Годро назвал причину, по которой выбрал «Коламбус»
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Американский нападающий Джонни Годро рассказал, по какой причине выбрал для продолжения карьеры «Коламбус Блю Джекетс», а не другой клуб.

«Я всегда говорил, что хочу играть ближе к дому. Но Коламбус не слишком близок к тому месту, где меня терроризируют друзья и семья.
Политика открытых дверей – заходи, когда захочешь. Так мы живём. Если бы так было весь год, то временами это выходило бы из-под контроля», – цитирует Годро The Score со ссылкой на подкаст Spittin’ Chiclets.

28-летний американский нападающий Джонни Годро, отказавшийся продлевать контракт с «Калгари Флэймз», стал игроком «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн. Кэпхит составил $ 9,8 млн.

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