Годро назвал причину, по которой выбрал «Коламбус»

Американский нападающий Джонни Годро рассказал, по какой причине выбрал для продолжения карьеры «Коламбус Блю Джекетс», а не другой клуб.



«Я всегда говорил, что хочу играть ближе к дому. Но Коламбус не слишком близок к тому месту, где меня терроризируют друзья и семья.

Политика открытых дверей – заходи, когда захочешь. Так мы живём. Если бы так было весь год, то временами это выходило бы из-под контроля», – цитирует Годро The Score со ссылкой на подкаст Spittin’ Chiclets.



28-летний американский нападающий Джонни Годро, отказавшийся продлевать контракт с «Калгари Флэймз», стал игроком «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн. Кэпхит составил $ 9,8 млн.