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ЦСКА вышел из отпуска и прошёл медобследование

ЦСКА вышел из отпуска и прошёл медобследование
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Вчера, 21 июля, хоккеисты московского ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинское обследование. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал армейцев.

Во время предсезонной подготовки команда проведёт три контрольных встречи, а также примет участие в одном турнире.

14 августа – контрольный матч с минским «Динамо»;
19 августа – контрольный матч с «Адмиралом»;
23 августа – контрольный матч с «Спартаком»;
25–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата армейцы вышли в плей-офф-офф, где дошли до финала Кубка Гагарина и стали обладателями трофея. В финале турнира красно-синие обыграли магнитогорский «Металлург» в семи матчах, уступая по ходу серии 1-3.

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