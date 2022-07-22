ЦСКА вышел из отпуска и прошёл медобследование

Вчера, 21 июля, хоккеисты московского ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинское обследование. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал армейцев.



Во время предсезонной подготовки команда проведёт три контрольных встречи, а также примет участие в одном турнире.



14 августа – контрольный матч с минским «Динамо»;

19 августа – контрольный матч с «Адмиралом»;

23 августа – контрольный матч с «Спартаком»;

25–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.



Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата армейцы вышли в плей-офф-офф, где дошли до финала Кубка Гагарина и стали обладателями трофея. В финале турнира красно-синие обыграли магнитогорский «Металлург» в семи матчах, уступая по ходу серии 1-3.