Вудкрофт: в истории «Динамо» Мн не было побед в сериях плей-офф. Время это изменить
Поделиться
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал об ожиданиях от нового сезона КХЛ.
«В истории клуба не было побед в сериях плей-офф. Мне кажется, что настало время это изменить. В последние годы мы попадали в плей-офф, но дальше первой стадии пройти не получалось.
Было много трудностей: коронавирус, травмы… Но сейчас не думаю, что кто-то из нас будет довольствоваться только первым раундом Кубка Гагарина. Мы будем решать задачи постепенно», – сказал Крэйг Вудкрофт в эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, по итогам прошлого сезона динамовцы заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили петербургскому СКА.
Победителем Кубка Гагарина – 2022 стал московский ЦСКА.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
10:46
-
09:31
-
08:55
-
08:32
-
02:17
-
00:00
- 21 июля 2022
-
23:50
-
23:23
-
22:46
-
22:16
-
21:40
-
21:27
-
20:55
-
20:20
-
19:52
-
19:16
-
18:58
-
18:24
-
18:14
-
17:56
-
17:22
-
16:43
-
16:36
-
16:23
-
15:24
-
15:02
-
14:32
-
13:57
-
13:32
-
12:38
-
12:21
-
12:02
-
11:55
-
11:40
-
10:59
Партнерский контент