Вудкрофт: в истории «Динамо» Мн не было побед в сериях плей-офф. Время это изменить

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал об ожиданиях от нового сезона КХЛ.



«В истории клуба не было побед в сериях плей-офф. Мне кажется, что настало время это изменить. В последние годы мы попадали в плей-офф, но дальше первой стадии пройти не получалось.

Было много трудностей: коронавирус, травмы… Но сейчас не думаю, что кто-то из нас будет довольствоваться только первым раундом Кубка Гагарина. Мы будем решать задачи постепенно», – сказал Крэйг Вудкрофт в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, по итогам прошлого сезона динамовцы заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили петербургскому СКА.

Победителем Кубка Гагарина – 2022 стал московский ЦСКА.