Адвокат владельца «Эдмонтона» опроверг обвинения в связях Каца с несовершеннолетней

Роберт Клигер, адвокат владельца «Эдмонтон Ойлерз» Дэрила Каца, который обвиняется в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной, прокомментировал обвинения в адрес подзащитного.
«Господин Кац полностью отрицает обвинения в его адрес. Между ним и мисс Хамфрис никогда не было никаких сексуальных отношений. Важно, что обвинения против Каца выдвигает не Хамфрис. Вместо этого обвинения выдвигаются Баттонами, которых Хамфрис и шесть других женщин обвинили в использовании своего служебного положения и влияния в танцевальном мире. Мистер Кац никогда не встречался с Баттонами, и их ложные обвинения против него — жалкая попытка отвлечь внимание от отвратительных действий, в которых их обвиняют.
Господин Кац будет решительно защищать свою репутацию от этих необоснованных и непристойных претензий и будет добиваться санкций и возмещения ущерба как против Баттонов, так и их адвокатов за эту легкомысленную и злонамеренную атаку на его личность», — цитирует заявление Клигера Sportsnet.
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